London (SID) - Platz für 60.000 Zuschauer, eine tolle Atmosphäre und beste Sicht von jedem Sitz: Die Pläne des englischen Fußball-Meisters FC Chelsea für ein neues Stadion an der Stamford Bridge nehmen konkrete Formen an. Am Dienstag hat der Klub seinen Entwurf für den Stadion-Neubau beim zuständigen Amt in London eingereicht, wo der Antrag geprüft wird. Eine Entscheidung soll am 8. Januar 2016 fallen.

"Wenn der Antrag angenommen wird, haben wir noch immer viel zu tun, ehe wir mit dem Bau beginnen können", hieß es in einer Klubmitteilung. Unter anderem müssten die Londoner eine vorübergehende Spielstätte finden. Nach dem Ende der laufenden Saison sollen die Baumaßnahmen beginnen, Medienberichten zufolge belaufen sich die Kosten auf bis zu 600 Millionen Pfund (etwa 851 Millionen Euro). Zu Beginn der Saison 2020/21 soll die neue Arena eingeweiht werden.

Chelsea hat vor, das alte, 1877 eröffnete und 41.600 Zuschauer fassende Stadion sowie angrenzende zum Komplex gehörende Gebäude abzureißen. Beim Neubau soll das Kontingent um 18.400 Plätze erhöht sowie ein Klubmuseum und Restaurants errichtet werden.