Nassau (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods muss sich weiter gedulden, bislang ist die Rückkehr des langjährigen Weltranglistenersten auf die PGA-Tour nicht absehbar. "Ich habe keinen Zeitplan, das ist der härteste Teil für mich. Es gibt nichts, worauf ich mich freuen kann", sagte Woods, der sich zuletzt zweimal am Rücken hatte operieren lassen.

Bei der OP im September in Park City/Utah war ein kleines Bruchstück entfernt worden, das auf einen Nerv drückte. Im Oktober ließ er erneut einen Eingriff vornehmen, um die verbliebenen Beschwerden zu beseitigen. "Das ist anders als bei den anderen Operationen", sagte Woods am Dienstag auf den Bahamas: "Bei Nerven gibt es keinen Zeitplan."

Nach seiner ersten Rückenoperation am 31. März 2014 war Woods sportlich nie wieder richtig auf die Füße gekommen. Sein letzter Turniersieg datiert vom 4. August 2013, als er bei der World Golf Championship in Akron/Ohio erfolgreich war. In der Weltrangliste ist er inzwischen weit abgerutscht.