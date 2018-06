London (AFP) Die sieben größten Banken Großbritanniens haben einen Stresstest der Zentralbank bestanden. Selbst bei einem schweren wirtschaftlichen Schock hätten sie genügend Kapital, ihrer Aufgabe als Kreditgeber der Wirtschaft nachzukommen, lautet das am Dienstag veröffentlichte Fazit der mit dem Stresstest beauftragten Aufsichtsbehörde PRA. Die vom Staat vor der Pleite gerettete Royal Bank of Scotland (RBS) und die stark in Schwellenländern tätige Standard Chartered müssten allerdings in einigen Punkten nachbessern.

