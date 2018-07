Havanna (AFP) In den zähen Friedensverhandlungen zwischen der Farc-Guerilla und der kolumbianischen Regierung sind die Rebellen mit einem neuen Vorstoß gescheitert: Der Chefunterhändler der Regierung lehnte ihre Forderung nach der Einrichtung von demilitarisierten "Friedenszonen" in ihren Hochburgen am Dienstag kategorisch ab. Solche Zonen, die das Land spalten würden, existierten "nur in der Fantasie der Farc", sagte Jorge Enrique Mora vor Journalisten in der kubanischen Hauptstadt Havanna.

