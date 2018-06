Berlin (dpa) - Es ist einer der heikelsten Einsätze in der Geschichte der Bundeswehr: Schon kommende Woche will die Bundesregierung erste "Tornado"-Aufklärungsjets in der Türkei stationieren, um sich am Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak zu beteiligen. Für die 134 Millionen Euro teure Mission mit rund 1200 Soldaten gab das Kabinett heute grünes Licht. Der Bundestag soll dem Einsatz noch diese Woche zustimmen. Ein Ja der Koalition aus CDU und SPD gilt als sicher. Die Linksfraktion erwägt eine Verfassungsklage.

