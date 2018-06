New York (dpa) - US-Sängerin Pink ist neue Unicef-Botschafterin. Das gab das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in New York bekannt. Als Mutter empfinde sie es als niederschmetternd zu wissen, dass Kinder leiden, weil sich keine ausreichende Ernährung bekommen, sagte die 36-Jährige. Die Grammy-Preisträgerin hat selbst eine dreijährige Tochter. Als Unicef-Botschafterin wolle sie helfen, die weltweite Mangelernährung zu beenden, sagte sie. Weltweit sind nach Unicef-Angaben 159 Millionen Kinder von Mangelernährung betroffen.

