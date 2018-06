Rangun (AFP) In Myanmar soll die erste Börse in der Geschichte des Landes am 9. Dezember starten. In den Index YEX sollen zu Beginn die Aktien von fünf Unternehmen aufgenommen werden, wie die Börsenaufsicht des Landes am Dienstag mitteilte. Die Börse sollte eigentlich schon im Oktober öffnen, dieser Termin wurde aber wegen der Wahlen am 8. November verschoben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.