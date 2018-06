Brüssel (AFP) Die Nato will im kommenden Jahr mit rund 12.000 Soldaten in Afghanistan bleiben. Die Mitgliedstaaten und ihre Partner hätten am Dienstag beschlossen, die bisherige Präsenz aufrecht zu erhalten, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag beim Treffen der Außenminister der Allianz in Brüssel. Es gehe um "etwa 12.000 Soldaten". Davon entfielen rund 7000 Soldaten auf die USA und 5000 auf die anderen Partner.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.