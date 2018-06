Brüssel (dpa) - Die Nato kommt Aufforderungen der Türkei nach einer stärkeren militärischen Unterstützung im Bereich der Luftabwehr nach. Man arbeite an weiteren Maßnahmen, um die Sicherheit der Türkei zu gewährleisten, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg vor Beginn eines Außenministertreffens in Brüssel. Er betonte aber, dass die Entscheidung bereits vor der jüngsten Eskalation der Spannungen zwischen der Türkei und Russland getroffen worden sei. Dazu war es in der vergangenen Woche gekommen, als die türkische Luftwaffe ein russisches Kampfflugzeug abschoss.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.