Brüssel (AFP) Angesichts des Konflikts in Syrien will die Nato ihr Bündnismitglied Türkei einem Zeitungsbericht zufolge stärker als bisher bei der Luftabwehr unterstützen. Konkret geplant seien Maßnahmen zur besseren Luftraumüberwachung und Luftverteidigung, berichtete die Zeitung "Die Welt" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf hohe Nato-Kreise. Neben mit Radar ausgestatteten Awacs-Flugzeugen werde konkret auch über eine Bereitstellung von Abfängjägern und eine erneute Verstärkung der Flugabwehr-Raketensysteme beraten, um feindliche Flugzeuge oder Raketen frühzeitig ausschalten zu können. Die Entscheidungen sollen demnach in den kommenden Wochen fallen.

