Manila (AFP) Der philippinische Spirituosenhersteller Emperador kauft den spanischen Brandy- und Sherry-Macher Fundador. Emperador zahle 275 Millionen Euro an den derzeitigen Besitzer von Fundador, die Gruppe Beam Suntory, wie das Unternehmen am Dienstag in Manila mitteilte. Emperador, heute der größte Schnapshersteller der Philippinen, fing selbst als Brandy-Produzent an und hat in den vergangenen Jahren vor allem im Ausland zugekauft: die schottische Whiskymarke Whyte and Mackay für 580 Millionen Euro, einen 50-Prozent-Anteil am spanischen Brandy-Hersteller Bodega Las Copas für 60 Millionen Euro sowie mehrere Weingüter in Spanien.

