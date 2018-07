Moskau (AFP) Die von Russland angekündigten Sanktionen gegen die Türkei nach dem Abschuss eines russischen Kampfjets im syrisch-türkischen Grenzgebiet stehen fest. Moskau veröffentlichte am Dienstag eine Liste, welche Waren aus der Türkei ab dem 1. Januar nicht mehr nach Russland eingeführt werden dürfen. Es handelt sich vor allem um Obst wie Orangen und Mandarinen, Gemüse wie die bislang in großer Menge importierten Tomaten, Geflügel und Salz. Zitronen, die ebenfalls in großer Menge aus der Türkei nach Russland verkauft werden, stehen dagegen nicht auf der Liste.

