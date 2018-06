Johannesburg (AFP) Im Berufungsverfahren gegen den wegen fahrlässiger Tötung verurteilten südafrikanischen Sprintstar Oscar Pistorius soll am Donnerstag das Urteil verkündet werden. "Das Urteil wird um 9.45 Uhr (8.45 Uhr MEZ) am 3. Dezember verkündet", teilte ein Justizvertreter am Dienstag mit.

