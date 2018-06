Damaskus (AFP) Nach jahrelanger Belagerung und fast täglichem Beschuss durch die syrischen Regierungstruppen ziehen sich die Aufständischen auch aus dem letzten noch von ihnen kontrollierten Viertel von Homs zurück. "Alle Rebellen werden den Bezirk Waer binnen zwei Monaten verlassen", verkündete Provinzgouverneur Talal Barasi am Dienstag. In einer ersten Etappe würden am Samstag 200 bis 300 Bewaffnete abziehen. Insgesamt werden noch 2000 Oppositionskämpfer in Waer vermutet.

