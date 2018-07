Taipeh (AFP) Gut fünf Monate nach der tödlichen Explosion in einem Freizeitpark in Taipeh haben in der taiwanischen Hauptstadt gerichtliche Anhörungen begonnen. Mehrere Anhörige von Opfern sagten am Dienstag vor Gericht aus und forderten Gerechtigkeit für die 15 Toten und hunderten Verletzten. Auch der angeklagte Veranstaltungsmanager Lu Chung-chi erschien vor Gericht. Die Anhörungen sind auf vier Tage angesetzt, ein Termin für den eigentlichen Prozessbeginn wurde noch nicht genannt.

