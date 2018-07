Neubiberg (dpa) - Schrecksekunden in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis München. Ein technischer Defekt der Heizungsanlage brachte das Dach der Traglufthalle zum Einsturz. Verletzt wurde niemand. Die 237 Menschen wurden in einer nahe gelegenen Turnhalle untergebracht. Am späten Abend war Sicherheitskräften in Neubiberg Gasgeruch aufgefallen. Die Menschen verließen die Halle daraufhin durch die Notausgänge. Dabei entwich die Luft durch die geöffneten Ausgänge und das Dach sank auf das Sicherheitsgerüst herab.

