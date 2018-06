Neubiberg (dpa) - In Bayern ist die Traglufthalle einer Flüchtlingsunterkunft in sich zusammengefallen. Verletzt wurde niemand. Die 237 Bewohner wurden in eine nahe gelegene Unterkunft gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

In der Traglufthalle in Neubiberg bei München habe sich am Montagabend gasartiger Geruch ausgebreitet, teilte der Landkreis München mit. Die Sicherheitskräfte hätten vorsorglich die Halle evakuiert. Dabei seien alle Türen geöffnet worden. Da durch die geöffneten Ausgänge die Luft aus der Halle entwich, senkte sich das Dach innerhalb weniger Minuten auf ein Sicherheitsgerüst aus Aluminium ab.

Der Zelthersteller will die Halle nun reparieren. Die genaue Ursache des gasartigen Geruchs war zunächst unklar. Es sei von einem technischen Defekt eines Gebläses auszugehen, teilte der Landkreis mit. Der starke Sturm, der am Montagabend über Oberbayern hinweggefegt war, sei jedenfalls nicht der Grund.

Der Landkreis geht davon aus, dass die Flüchtlinge spätestens bis zum Wochenende wieder in die Unterkunft zurückkehren können.