Le Bourget (AFP) Frankreich hat dem afrikanischen Kontinent in den kommenden Jahren zwei Milliarden Euro für den Ausbau erneuerbarer Energien zugesagt. Bei einem Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs am Rande des UN-Klimagipfels in Le Bourget bei Paris sagte der französische Präsident François Hollande am Dienstag, dieser Betrag werde für die Jahre 2016 bis 2020 bereitgestellt. Für die Stromversorgung in Afrika werde Frankreich im selben Zeitraum insgesamt sechs Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

