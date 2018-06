New York (AFP) Angesichts der Krise im afrikanischen Burundi hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon dem Sicherheitsrat drei Vorschläge gemacht, darunter die Entsendung von UN-Blauhelmsoldaten zur Friedenssicherung. In einem Brief an den Rat vom Montag "empfiehlt" Ban allerdings, im Moment nur ein "Unterstützungsteam" nach Burundi zu entsenden, das einen politischen Dialog zwischen der Regierung und der Opposition voranbringen soll. Die Gewalt in dem Land habe "alarmierende Ausmaße" erreicht, die Aufnahme eines politischen Dialogs müsse daher "absolute Priorität" haben.

