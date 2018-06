Paris (AFP) US-Präsident Barack Obama hat Moskau und Ankara zur Beilegung ihres Streits um den Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei aufgerufen. Alle müssten sich auf den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) konzentrieren, forderte Obama am Dienstag nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Paris.

