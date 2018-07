Washington (AFP) In der Affäre um die Nutzung einer privaten E-Mail-Adresse durch die Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hat das US-Außenministerium weitere E-Mails für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auf einer Webseite des Ministeriums wurden am Montag 7800 Seiten von E-Mails veröffentlicht, welche die frühere Außenministerin vor allem in den Jahren 2012 und 2013 verfasst oder erhalten hatte. Vertrauliche Informationen wurden geschwärzt. Damit veröffentlichte das US-Außenministerium bislang insgesamt 66 Prozent der E-Mails von Clintons privatem Account.

