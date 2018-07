Sydney (AFP) Nach langem Streit um seine Einreise-Erlaubnis für Australien hat US-Rapper Chris Brown seine Tournee in dem Land sowie in Neuseeland nun doch abgesagt. Das teilte sein Tournee-Organisator am Mittwoch mit, nachdem die australischen Behörden deutlich gemacht hatten, dass er kein Visum erhalten würde. Grund für die angekündigte Verweigerung der Einreise ist, dass Brown vor einigen Jahren seine damalige Freundin Rihanna verprügelt hatte. Brown hofft den Angaben zufolge aber weiter, "in naher Zukunft" doch noch nach Australien zu dürfen.

