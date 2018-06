Kopenhagen (AFP) Wärter in einem dänischen Zoo haben einem Besucher das Leben gerettet, der in das Eisbären-Gehege geklettert war. Der Bär habe an dem Eindringling "geschnüffelt und ihn herumgeschubst", berichtete der Sprecher des Zoos von Kopenhagen, Jacob Munkholm, am Mittwoch. Dabei habe der Mann einige oberflächliche Verletzungen erlitten. Die Wärter hätten dann Gummigeschosse auf den Bären abgefeuert und ihn so vertrieben. Der Mann habe anschließend in Begleitung von Wärtern das Gehege selbst wieder verlassen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.