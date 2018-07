Nairobi (AFP) Der unbegrenzte Wehrdienst in Eritrea, in dem die Menschen wie Sklaven zu einem Zwangsdienst verpflichtet werden, führt nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zu einer ganzen "Generation von Flüchtlingen". Diese Flüchtlinge dürften nicht als "Wirtschaftsflüchtlinge" eingestuft werden, forderte Amnesty in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht über das Land am Horn von Afrika. Die drittgrößte Gruppe der Flüchtlinge, welche die gefährliche Flucht nach Europa wagt, stammt aus Eritrea.

