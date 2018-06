Darmstadt (AFP) Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Kindern in einem katholischen Kindergarten im südhessischen Pfungstadt Anklage erhoben. Unter Verdacht steht ein Mann, der in dem Kindergarten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes tätig war, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Ihm wird demnach vorgeworfen, sechs Mädchen im Alter von vier bis sieben Jahren beim Umziehen im Genitalbereich berührt zu haben.

