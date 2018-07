Berlin (AFP) Pünktliche Züge ohne Mängel, verständlichere Informationen auf dem Bahnsteig und endlich kostenloses WLAN auch in der zweiten Klasse: Der Service der Deutschen Bahn soll schon im kommenden Jahr deutlich besser werden. Bahn-Chef Rüdiger Grube will dem Aufsichtsrat Mitte Dezember ein entsprechendes Programm vorlegen, aus dem mehrere Zeitungen am Mittwoch berichteten. Demnach wird der Konzern dieses Jahr erstmals seit mehr als zehn Jahren Verlust machen - und zwar netto über eine Milliarden Euro.

