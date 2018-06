Hannover (AFP) Der Volkswagen-Konzern entlässt nach dem Abgas-Skandal einem Bericht zufolge an einem ersten Standort Leiharbeiter. Im Werk für Nutzfahrzeuge in Hannover sollen die Verträge von rund 300 Leiharbeitern Ende Januar auslaufen, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (Mittwochsausgabe) berichtete. Damit solle etwa jede dritte Leiharbeitstelle an dem Standort wegfallen. Die Verträge von weiteren 500 Zeitarbeitern seien zunächst nur um drei Monate verlängert worden.

