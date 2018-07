Bayreuth (AFP) Die Decke auf den Kopf gefallen ist am Mittwoch Schülern in Franken - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Kurz nach Beginn des Unterrichts lösten sich in einer Mittelschule in Rehau im Landkreis Hof in einem Klassenzimmer mehrere Rigipsplatten mitsamt ihrer Halterungen und fielen auf Kinder einer Schulklasse, wie die Polizei mitteilte. Fünf der Kinder im Alter von zwölf bis 14 Jahren erlitten dabei Verletzungen, drei von ihnen kamen mit Prellungen ins Krankenhaus.

