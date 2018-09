Berlin (AFP) Ungeachtet ihrer weiterhin schwachen Umfragewerte meist unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde hat die FDP in diesem Jahr bislang die meisten der an Parteien gerichteten Großspenden erhalten. Bei den Liberalen gingen im November eine Spende über 250.000 Euro von einem Kölner Unternehmen und 200.000 Euro von Lutz Helmig, dem Gründer der Helios-Kliniken ein, wie aus einer Aufstellung des Deutschen Bundestages hervorgeht, über die die "Bild"-Zeitung am Mittwoch berichtete.

