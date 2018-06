Passau (AFP) Die Kommunen in Deutschland haben im vergangenen Jahr rund 59 Millionen Euro für sogenannte Armenbegräbnisse erstattet. Am meisten gab mit 16,2 Millionen Euro dabei laut einem Bericht der "Passauer Neuen Presse" vom Mittwoch das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen aus. Das Blatt berief sich auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion. Demnach folgten an zweiter und dritter Stelle Bayern mit Ausgaben von 6,9 Millionen Euro und Baden-Württemberg mit 5,3 Millionen Euro.

