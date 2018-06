Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Nachmittag verkünden, ob die Firma Teekanne für einen Früchtetee mit der Abbildung von Himbeeren und Vanilleblüten auf der Packungsvorderseite werben durfte, obwohl der Tee laut klein gedruckter Zutatenliste auf der Rückseite keine Bestandteile oder Aromen von echter Vanille oder Himbeeren enthielt. Wie aus der mündlichen Verhandlung am Mittwoch hervorging, könnte der BGH die Aufmachung als Irreführung der Verbraucher bewerten und damit ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in deutsches Recht umsetzen.

