Berlin (AFP) Das Ausmaß des Hackerangriffs auf den Lerncomputer-Hersteller VTech ist weit größer als zunächst angenommen. Insgesamt seien weltweit die Nutzerkonten von mehr als 4,8 Millionen Eltern und die Profile von mehr als 6,3 Millionen Kindern betroffen, teilte das Unternehmen mit Sitz in Hongkong am Mittwoch mit. In Deutschland seien rund 390.000 Eltern-Accounts und rund 500.000 Profile von Kindern von der Cyber-Attacke betroffen.

