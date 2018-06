Berlin (AFP) Die in Brandenburg entwickelte Internetplattform Helpto.de zur Vernetzung von Flüchtlingshelfern soll ihre Aktivitäten bundesweit ausdehnen. Seit Mittwoch ist das Angebot, das sich gleichermaßen an Organisationen, Unternehmen, Vereine, Bürger und Flüchtlinge richtet, auch in Berlin nutzbar. In den kommenden zwei Wochen werde das Angebot zudem lokal in drei weiteren Bundesländern starten, wie Sprecher Volker Gustedt bei der Vorstellung des Portals in Berlin sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.