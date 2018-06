Berlin (AFP) Die SPD hat das Schnellverfahren zur Abstimmung über den Syrien-Einsatz der Bundeswehr gerechtfertigt. Das Mandat zur Bekämpfung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) sei "überschaubar", sagte die SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht am Mittwoch in Berlin. Die Fragen der Kritiker könnten bis zur Abstimmung am Freitag geklärt werden. "Die Entscheidung kann jetzt getroffen werden." Zuvor hatten Linke und Grüne das ungewöhnlich schnelle Verfahren kritisiert.

