Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sieht die Einsatzfähigkeit der Tornados für den Einsatz in Syrien gewahrt. Es seien 30 Tornados einsatzbereit, davon würden sechs für die Aufklärungsflüge in Syrien gebraucht, sagte von der Leyen am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Damit bestehe ein "breiter Spielraum". Laut einem am Dienstag vorgelegten Bericht der Bundeswehr zur Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme standen der Luftwaffe im vergangenen Jahr 66 Tornados zur Verfügung, von denen im Schnitte nur 29 einsatzbereit waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.