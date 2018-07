Düsseldorf (AFP) Rote Zahlen und drastische Reformen: Die Deutsche Bahn muss nach übereinstimmenden Berichten mehrerer Zeitungen in diesem Jahr einen Nettoverlust von über einer Milliarde Euro verkraften. Konzernchef Rüdiger Grube will dem Aufsichtsrat am 16. Dezember ein Konzept vorlegen, wie die Bahn wieder an Fahrt gewinnen soll.

