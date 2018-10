Brüssel (AFP) Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im November nur um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Damit blieb die Inflationsrate in den 19 Ländern mit der Gemeinschaftswährung stabil, denn auch im Oktober lagen die Preise um 0,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte.

