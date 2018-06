Brüssel (AFP) Ermittler der EU-Kommission haben sich mehrere österreichische Bahnbetriebe vorgenommen. Die Betriebe werden verdächtigt, das europäische Wettbewerbsrecht gebrochen zu haben, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Die Durchsuchungen fanden demnach am 24. November statt. Laut der österreichischen Zeitung "Der Standard" vom Mittwoch waren die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sowie die Verkehrsverbünde Wien/Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg betroffen.

