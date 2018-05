Paris (AFP) Die Betreiber des Bataclan wollen die bei den Pariser Anschlägen attackierte Konzerthalle "Ende 2016" wieder eröffnen. "Es ist notwendig, die Türen wieder geöffnet zu sehen", sagten Jules Frutos und Olivier Poubelle der Tageszeitung "Le Monde" vom Mittwoch. "Das Team will einen Wiederaufbau, die Künstler wollen es auch." Auch der Mischkonzern Lagardère, der eine Mehrheit am Bataclan hält, wünsche eine Wiedereröffnung der legendären Konzerthalle, in der islamistische Angreifer am 13. November 90 Menschen getötet hatten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.