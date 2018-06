Southampton (SID) - Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die Chance auf seinen ersten Titelgewinn in England gewahrt. Die Reds gewannen im Viertelfinale des League Cup beim FC Southampton souverän mit 6:1 (3:1). Im Halbfinale trifft der achtmalige Titelträger zuerst auswärts (4. Januar) auf Stoke City. Das zweite Halbfinale bestreiten FC Everton und Manchester City. Die Rückspiele finden am 25. Januar, das Finale am 28. Februar statt.

Liverpool hatte mit dem Match beim Ligarivalen Southampton die vermeintlich schwierigste Viertelfinal-Aufgabe gezogen, feierten jedoch problemlos den siebten Sieg in den vergangenen acht Partien. Nach dem frühen Schock durch den Senegalesen Sadio Mané in der ersten Minute trafen der wiedergenesene englische Nationalstürmer Daniel Sturridge (25./29.) sowie die Top-Talente Divock Origi aus Belgien (45./68./86.) und Jordan Ibe aus England (73.) zum Kantersieg.

Für ein Highlight der Partie sorgte Nationalspieler Emre Can, der die Vorarbeit zum 2:1 mit einem feinen Pass per Außenrist gab. Der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino saß 90 Minuten auf der Bank.