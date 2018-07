Köln (SID) - Der "Schwatte" wird 50: Ulf Kirsten, der erfolgreichste Bundesliga-Torjäger der 90er Jahre, vollendet am Freitag ein halbes Jahrhundert. Der in Riesa geborene Kirsten absolvierte insgesamt 100 Länderspiele, die ersten 49 davon für die DDR. Nach der Wende wechselte er zu Bayer Leverkusen, wo er bis 2003 spielte.

Mit 182 Bundesliga-Treffern, von denen allerdings keines zum "Tor des Monats" gewählt wurde, ist Kirsten die Nummer fünf der ewigen Torjägerliste der Bundesliga hinter Gerd Müller (365), Klaus Fischer (268), Jupp Heynckes (220) und Manfred Burgsmüller (213).

Kirsten war 1990 Fußballer des Jahres in der DDR, wurde dreimal Bundesliga-Torschützenkönig und erzielte 1993 das Siegtor im DFB-Pokalfinale gegen die Amateure von Hertha BSC - es war bis heute der letzte Titel von Bayer Leverkusen. 2002 stand Kirsten mit Bayer im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:2).

Nach seiner Profi-Karriere war Kirsten auch Coach bei den Rheinländern, zunächst zwei Jahre Assistent beim Bundesliga-Team, dann sechs Jahre Cheftrainer der 2. Mannschaft in der Regionalliga West. Heute arbeitet der "Schwatte", wie er aufgrund seiner pechschwarzen Haare genannt wird, bei der "Sportmanufaktur" in Köln und ist in der Spielerbetreuung und -beratung tätig sowie in der Firmenberatung.