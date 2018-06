Cádiz (SID) - Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid droht nach einem peinlichen Fauxpas die Disqualifikation im nationalen Pokal. Im Viertrunden-Hinspiel beim Drittligisten FC Cadiz am Mittwochabend stellte Trainer Rafael Benitez den offenbar nicht spielberechtigten Dimitri Tscheryschew auf.

Der Russe hatte in der Vorsaison als Leihgabe an den FC Villarreal drei Gelbe Karten in der Copa del Rey kassiert und wäre damit in Reals Auftaktspiel der laufenden Saison gesperrt gewesen. Dies fiel allerdings erst auf, nachdem Tscheryschew in der zweiten Minute das Führungstor für Real geschossen hatte. Dabei hatte Spaniens Verband RFEF die Sperre des Stürmers offiziell verkündet.

Die Cadiz-Fans skandierten höhnisch: "Benitez, schau' mal auf Twitter!" Der Real-Coach nahm Tscheryschew zwar zur zweiten Halbzeit vom Platz, viel nützen dürfte ihm das aber nicht. Für ein vergleichbares Vergehen war in der laufenden Saison bereits Zweitligist CA Osasuna aus dem Pokal verbannt worden. Sollte Reals Ausschluss perfekt werden, könnte dies Benitez durchaus den Job kosten. Cadiz kann bis Donnerstag, 14.00 Uhr Einspruch gegen die Spielwertung einlegen.

Der unter den Spielern nicht sonderlich beliebte Trainer Benitez steht nicht erst seit der 0:4-Pleite im Clasico gegen den FC Barcelona unter Druck. In Cadiz war Real mit einer B-Elf angetreten, auch der deutsche Nationalspieler Toni Kroos stand nicht im Kader.