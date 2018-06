Athen (AFP) Griechenland hat einen Pressebericht zurückgewiesen, wonach dem Land im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise eine Aussetzung seiner Schengen-Mitgliedschaft drohen könnte. Ein entsprechender Bericht der britischen Zeitung "Financial Times" (Mittwochsausgabe) sei falsch, sagte der für Migrationsfragen zuständige Vize-Innenminister, Giannis Mouzalas, vor Journalisten in Athen. In dem Artikel werde wiederholt geäußerte Kritik von bestimmten Mitgliedstaaten zitiert, deren Vorwürfe aber nicht berechtigt seien. Vor allem Ungarn und die Slowakei hatten Griechenland zuletzt öffentlich vorgeworfen, die südöstliche Außengrenze der EU nicht ausreichend zu schützen.

