London (AFP) Vor der Abstimmung im britischen Parlament über eine Beteiligung an den Luftangriffen auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien hat Premierminister David Cameron die Abgeordneten zu einem Ja-Votum aufgerufen. "Wir sollten dem Aufruf unserer Verbündeten folgen", sagte Cameron am Mittwoch zum Beginn der Debatte. "Der Einsatz, den wir vorschlagen, ist legal, er ist notwendig, und er ist das Richtige für die Sicherheit unseres Landes."

