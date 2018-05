London (AFP) Nachdem der chinesische Präsident Xi Jinping bei seinem Großbritannien-Besuch ein englisches Bier zu sich genommen hat, ist der Absatz der Brauerei Greene King in der Volksrepublik "signifikant" gestiegen. Die Nachfrage habe in den vergangenen Wochen um das Sechzehnfache zugelegt, teilte Greene King am Mittwoch bei Vorlage seiner Halbjahreszahlen mit. Die Brauerei rechnet fest damit, dass der Run auf ihr "Indian Pale Ale" anhält: Für das Neujahrsfest, das Anfang Februar in China gefeiert wird, seien bereits 50.000 Kisten verschifft worden.

