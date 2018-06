Wien (AFP) Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mindestens bis Ende 2003 an einem Forschungsprogramm zur Entwicklung eigener Atomwaffen gearbeitet. Einige Aktivitäten habe es auch noch nach 2003 gegeben, allerdings seien diese "nicht über Machbarkeits- und Wissenschaftsstudien hinausgegangen", heißt es in einer am Mittwoch in Wien enthüllten IAEA-Studie. Für die Zeit nach 2009 hat die Atombehörde demnach "keine glaubhaften Hinweise" auf Aktivitäten zur Entwicklung einer Atombombe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.