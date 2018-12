Jerusalem (AFP) Die Auktion der symbolträchtigen Flagge eines Flüchtlingsschiffs mit jüdischen Holocaustüberlebenden ist in letzter Minute abgesagt worden. Wie der Chef des Jerusalemer Auktionshaus Kedem, Meron Eren, am Mittwoch mitteilte, wurde die historische Fahne der "Exodus" von einer öffentlichen Einrichtung gekauft. Nähere Angaben, auch zum Preis, wollte er zunächst nicht machen. Dies werde in den nächsten Wochen mitgeteilt. Die Flagge, die bislang in Privatbesitz war, sollte eigentlich am Mittwoch für ein Mindestgebot von 100.000 Dollar (knapp 95.000 Euro) unter den Hammer kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.