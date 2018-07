Jerusalem (AFP) Die israelischen Streitkräfte akzeptieren künftig auch HIV-positive Wehrpflichtige. Die Neuregelung, die in den kommenden Monaten umgesetzt werden soll, sieht die Verwendung der HIV-positiv getesteten Rekruten ausschließlich in administrativen und nicht-kämpfenden Einheiten vor, wie der Sanitätsdienst der Armee am Mittwoch auf deren Onlineportal mitteilte. Trotz dieser Einschränkung begrüßten Schwulenverbände und Aids-Hilfsorganisationen die Ankündigung als wichtigen Schritt gegen Diskriminierung.

