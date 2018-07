Simferopol (dpa) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat auf der Krim eine Energieleitung für die massiv vom Stromausfall betroffene Halbinsel in Betrieb gesetzt. Er war überraschend angereist. Das russische Staatsfernsehen zeigte live, wie Putin im Schaltraum des Unternehmens Krimenergo in Simferopol grünes Licht für die erste Lieferung vom russischen Festland gab. Die Krim ist seit einer guten Woche so gut wie ohne Strom, nachdem Aktivisten auf dem ukrainischen Festland Masten gesprengt hatten.

