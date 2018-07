Moskau (dpa) - Russland hat im Konflikt mit der Türkei Präsident Recep Tayyip Erdogan persönlich Verwicklungen in den Ölhandel mit der Terrormiliz IS vorgeworfen. Hauptabnehmer des vom Islamischer Staat in Syrien und im Irak gestohlenen Erdöls sei die Türkei, sagte Vizeverteidigungsminister Anatoli Antonow in Moskau. Auch die politische Führung des Landes, Präsident Erdogan und seine Familie, seien verwickelt. Erdogan ging nicht auf die Vorwürfe ein, kündigte aber erneut seinen Rücktritt an, sollte Moskau beweisen, dass die Türkei IS-Öl beziehe.

